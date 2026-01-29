Putin will eine Woche lang keine Städte angreifen

US-Präsident Trump sagt, der russische Präsident Putin habe seiner Bitte zugestimmt, eine Woche lang wegen der «extremen Kälte» keine Städte und Ortschaften in der Ukraine, darunter auch Kiew, anzugreifen.

«Ich habe Präsident Putin persönlich gebeten, eine Woche lang nicht auf Kiew und verschiedene Städte zu feuern, und er hat zugestimmt», sagte US-Präsident Donald Trump am Donnerstag während einer Kabinettssitzung. Grund sei die extreme Kälte im Land.

Trump lobte anschliessend sich selber für diesen Deal mit dem Kreml-Chef. «Viele Leute sagten: ‹Verschwende nicht den Anruf, das bekommst du sowieso nicht.› Und er hat es geschafft.»

Wann genau dieser Waffenstillstand beginnt, ist allerdings unklar. Ebenfalls ist unklar, wann dieses Gespräch zwischen Trump und Putin stattgefunden haben soll.