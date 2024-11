Die japanische Polizei hat einen mutmasslichen Serieneinbrecher festgenommen, der nach eigenen Aussagen «zum Stressabbau» in mehr als 1000 Wohnungen eingestiegen ist.

Japaner bricht in hunderte Wohnungen ein

Wohnhäuser in Tokio Foto: PHILIP FONG

AFP Agence France Presse

Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, wurde der 37-Jährige nach einem mutmasslichen Einbruch in ein Haus in Dazaifu im Süden des Landes festgenommen. «In die Häuser anderer Leute einzubrechen ist mein Hobby, ich habe das mehr als tausendmal gemacht», zitierte die Zeitung «Mainichi Shimbun» den Mann.

«Ich bin dann so aufgeregt, dass ich schweissige Hände bekomme, weil mich jemand erwischen könnte. Das baut Stress ab», erklärte er der Zeitung zufolge seine Einbrüche.