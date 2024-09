Kurz zusammengefasst Oliver Russell kauft eine eigene Insel in Finnland

Das Paar plant eine Blockhütte und eine Sauna

Christina Benz Praktikantin News

Oliver Russell (24) hat das geschafft, wovon viele nur träumen: Er besitzt seine eigene Insel! Im Moment leben sie auf der Insel noch in einem einfachen Zelt, doch schon bald soll passend zum Ort eine Sauna errichtet werden – ganz im finnischen Stil.

Gerade einmal 31'000 Dollar (umgerechnet 26'269 Franken) zahlt er für die kleine Insel, wie die «NY Post» schreibt. «Das ist weniger als eine Anzahlung für ein Haus», so Russel. Alles begann mit seiner Entscheidung, 2022 von den USA nach Finnland zu ziehen, um dort zu studieren. Da er neben dem amerikanischen auch den finnischen Pass besitzt, kann er kostenlos an der Universität in Helsinki studieren. Schon als Kind verbrachte er viele Sommer in Finnland und war von der Natur und dem Lebensstil fasziniert, daher fiel ihm der Umzug leicht.

Ein echtes Schnäppchen

In Finnland lernte Russell seine Freundin Helena Tomaszewska (20) kennen. Auf die Insel war er zufällig über ein Immobilienportal gestossen. «Ich habe eher zum Spass gesucht», sagt Russell. Als er die Insel für 36'569 Dollar entdeckte, wusste er, dass er zuschlagen musste. Sie war günstiger als alle anderen angebotenen Grundstücke. Ein echtes Schnäppchen. Er bot 31'000 Dollar und wurde angenommen. Zum Zeitpunkt des Kaufs war die zweieinhalb Hektar grosse Insel unbewohnbar.

Als das Paar die Insel im Juni 2024 zum ersten Mal betrat, war sie grösstenteils mit Bäumen und Moos bedeckt. Doch die beiden begann sofort mit dem Fällen von Bäumen, um Platz für ein Zeltdeck zu schaffen. «Wir haben aus Baumstämmen, die wir fällten, einen Rahmen gebaut und ein paar Terrassendielen besorgt», erklärt er. Ein Toilettenhäuschen folgte, und aktuell planen sie den Bau einer Dusche.

Traum der eigenen Sommerhütte

«Der ultimative Traum ist, für den Sommer eine Blockhütte zu bauen», sagt Russell. Das Leben im Sommerhaus sei ein grosser Teil der finnischen Kultur, erklärt Russell. Die Insel soll ihr ganz persönlicher Rückzugsort werden. «Aber zuerst wollen wir eine Saunahütte bauen – laut Bauordnung muss ein Drittel des Grundstücks mit einer Saunahütte belegt sein.» In Finnland kommt auf zwei Einwohner eine Sauna. Das Paar verbringt fast jedes Wochenende auf der Insel, um an ihrem Traum zu arbeiten.

Obwohl das Paar keine handwerkliche Erfahrung hat, wollen sie alles selbst in die Hand nehmen. «Es ist eine grosse Verpflichtung, besonders jetzt, wo Helena und ich beide studieren», gibt Russell zu. Die Arbeit auf der Insel sei jedoch eine aufregende Erfahrung und macht Spass. «Einen Baum zum Beispiel hatte ich vorher noch nie gefällt und es kann ziemlich gefährlich sein.»