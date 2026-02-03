Schneefall legt Flughafen Frankfurt lahm: Seit 15 Uhr sind Starts und Landungen auf Deutschlands grösstem Airport wegen geschlossener Schneedecke ausgesetzt.

Darum gehts Flugbetrieb in Frankfurt wegen Schneefalls seit 15 Uhr eingestellt

Geschlossene Schneedecke blockiert Start- und Landebahnen komplett

Wiederaufnahme des Betriebs ab 16.15 Uhr erwartet

Janine Enderli Redaktorin News

Am Flughafen Frankfurt ist der Flugbetrieb aufgrund heftiger Schneefälle vorübergehend ausgesetzt worden. Das teilte die Fraport AG, Betreiber des grössten deutschen Flughafens, mit. Zunächst berichtete «Bild» über das Ereignis.

Wie ein Unternehmenssprecher erklärte, sind seit etwa 15 Uhr weder Starts noch Landungen möglich. Ursache sei die geschlossene Schneedecke auf den Start- und Landebahnen. Es werde jedoch erwartet, dass der Flugbetrieb ab ungefähr 16.15 Uhr schrittweise wieder anlaufen könne. Laut «Bild» verzögerte sich dies jedoch noch.

Flüge umgeleitet

Mehrere Flüge wurden mittlerweile umgeleitet – unter anderem nach Stuttgart. Laut Flugplan sollen erste Flüge ab kurz nach 16.30 Uhr wieder starten.

Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst in mehreren Bundesländern vor Schneefall gewarnt. Glatteis und stark eingeschränkte Mobilität können zu einer Gefahr für Leib und Leben werden. Die Warnung soll voraussichtlich bis 19 Uhr in Kraft bleiben.