Tragischer Unfall im Zirkus: Eine junge Trapezkünstlerin stürzte während einer Vorstellung des Circus Paul Busch in Bautzen aus fünf Metern Höhe und verstarb. Über 80 Zuschauer, darunter viele Kinder, wurden Zeugen des schrecklichen Vorfalls.

Daniel Macher Redaktor News

Scheinwerferlicht, Musik, gespannte Stille – und dann der Schockmoment: Im sächsischen Bautzen ist es während einer Vorstellung des «Circus Paul Busch» zu einem furchtbaren Unfall gekommen. Eine junge Trapezkünstlerin stürzte mitten in ihrer Nummer aus rund fünf Metern Höhe und blieb reglos in der Manege liegen. Vor den Augen von mehr als 80 Zuschauern, darunter viele Kinder, kämpften Rettungskräfte um ihr Leben – vergeblich.

Wie «Bild» berichtet, geschah das Unglück gegen 17.45 Uhr während einer Nachmittagsvorstellung. Die Artistin hatte sich in luftiger Höhe am Trapez bewegt, als sie offenbar den Halt verlor. Sekunden später stürzte sie in die Tiefe. Im Publikum brach Panik aus, zahlreiche Gäste flohen schreiend aus dem Zelt.

Umstände noch unklar

«Es war einfach nur schrecklich», sagte ein Augenzeuge gegenüber der Zeitung. Besonders schlimm: Viele Familien mussten den tödlichen Sturz hautnah miterleben.

Noch vor Ort wurden schockierte Besucher von Seelsorgern betreut. Polizei und Rettungskräfte waren schnell am Unfallort, doch die junge Frau starb noch in der Manege. Wie es zu dem tragischen Sturz kam, ist bislang unklar. Die Ermittlungen laufen.

Der «Circus Paul Busch» gilt als Traditionszirkus und tourt seit Generationen mit Akrobatik, Clowns und Tierdressuren durch Deutschland.