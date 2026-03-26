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Zehnthöchster Berg der Welt
Videos zeigen heftigen Brand bei Base-Camp in Nepal

Der Annapurna ist ein Achttausender im Himalaya in Nepal. Videos die im Netz kursieren zeigen nun einen heftigen Brand im Base-Camp.
Publiziert: 18:15 Uhr
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