1/10 Das Heckteil der am Mittwoch in Kasachstan bei der Notlandung zerschellten Embraer 190. Foto: Keystone

Auf einen Blick Aserbaidschanische Embraer wohl von russischer Rakete getroffen

Russland verweigerte Notlandung, zwang Flugzeug über Kaspisches Meer

298 Menschen starben 2014 beim Abschuss von MH17 über der Ukraine Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

2014 hatte eine russische Boden-Luft-Rakete eine Passagiermaschine von Malaysia Airlines über der Ostukraine abgeschossen. 298 Menschen kamen ums Leben, darunter 80 Kinder. Moskau leugnet bis heute die Verantwortung.

Jetzt verdichten sich Hinweise, dass es wieder eine russische Rakete war, die am Mittwoch zum Zerschellen eines aserbaidschanischen Passagierflugzeuges bei der Notlandung in Kasachstan führte. 38 Menschen an Bord starben, 29 überlebten wie durch ein Wunder.

Njet der russischen Flugsicherung

Wie aus aserbaidschanischen Regierungskreisen verlautet, sind Ermittler überzeugt, dass ein russisches Pantsir-S-Abwehrsystem das Flugzeug beschädigte. Das meldet die «New York Times».

Getroffen von der Boden-Luft-Rakete, seien Passagiere und Besatzungsmitglieder von Splittern einer neben dem Flugzeug explodierenden Rakete getroffen worden, heisst es. Auch am Wrack des Flugzeugs seien Einschlaglöcher durch Splitter sichtbar.

0:44 Nach Absturz in Kasachstan: Videos zeigen mögliche Einschusslöcher am Heck

Unterlassene Nothilfe

Die Piloten waren wegen des Ausfalls mehrerer Kontrollsysteme «nicht mehr in der Lage, Kurs und Höhe konstant zu halten», sagte der kasachische Verkehrsminister Marat Karabajew bei einem Briefing.

Trotz Bitten der Piloten um eine Notlandung innerhalb Russlands war dies von der russischen Flugsicherung verweigert worden. Stattdessen erhielt schwer havarierte Maschine die Anweisung, nach Aktau in Kasachstan zu fliegen – weit von der geplanten Flugroute entfernt.

Moskau beschwichtigt

Der Embraer-190-Jet war am Mittwochmorgen von Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, nach Grosny in der russischen Republik Tschetschenien gestartet. Als um Grosny Drohnenangriffe stattfanden und russische Luftabwehrsysteme darauf reagierten, musste die Maschine Kurs nordöstlich über das Kaspische Meer einschlagen.

Die russische Luftfahrtbehörde sprach zunächst von einem Zusammenstoss mit Vögeln als möglicher Ursache für den Absturz. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow (57) warnte am Donnerstagnachmittag vor voreiligen Schlüssen: «Zurzeit läuft eine Untersuchung, jeder Vorfall in der Luftfahrt muss von spezialisierten Luftfahrtbehörden untersucht werden», so Peskow. «Es wäre falsch, eine Hypothese aufzustellen, bevor die Schlussfolgerungen der Untersuchung vorliegen.»

Gefährlicher Luftraum

In ihrer Untersuchung werden die aserbaidschanischen Ermittler auch die Weigerung russischer Flughäfen prüfen, eine Notlandung zuzulassen, und weshalb das beschädigte Flugzeug angewiesen wurde, das Kaspische Meer zu überqueren.

Der Luftraum über der Ukraine ist seit der Invasion Russlands und dem Ausbruch des Krieges im Februar 2022 weiträumig gesperrt. Der Absturz am Mittwoch wirft neue Fragen zur Flugsicherheit in der Nähe von Konfliktgebieten und zu den Risiken für zivile Flugzeuge auf.

Israels nationale Fluggesellschaft El Al hat den Flugbetrieb auf der Strecke Tel Aviv-Moskau als einer Vorsichtsmassnahme zunächst ausgesetzt.

Dé·jà-vu

Sollten sich die ersten Ermittlungshinweise über einen russischen Raketenabschuss bestätigen, wäre es das zweite Mal innerhalb eines Jahrzehnts, dass russische Streitkräfte in den Abschuss eines zivilen Flugzeugs verwickelt sind.

Zwei Russen und ein Ukrainer wurden von einem niederländischen Gericht in Abwesenheit für die Ermordung von 298 Menschen verurteilt, die am 17. Juli 2014 an Bord von Malaysia Airlines Flug MH17 über der Ukraine den Tod fanden.

Moskau weigert sich, die Angeklagten auszuliefern, und bestreitet jede Beteiligung am Absturz der Boeing 777 über der Oblast Donezk.