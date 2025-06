1/6 In der griechischen Region Palaia Fokaia ist ein Grossbrand ausgebrochen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Brand in Athen: Ferienhäuser niedergebrannt, Ursache unklar

Region Palaia Fokaia evakuiert

12 Helikopter, 12 Löschflugzeuge und 80 Löschfahrzeuge im Einsatz

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Südosten Athens ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Dicke Rauchwolken steigen in den Himmel. Zahlreiche Ferienhäuser brannten bis auf die Grundmauern nieder; ein grosses Busch- und Waldgebiet brennt, wie das griechische Fernsehen ERTnews zeigte.

Per SMS forderte der Zivildienst die Einwohner auf, die betroffene Region von Palaia Fokaia zu verlassen, die an der Küste rund 60 Kilometer südöstlich der griechischen Hauptstadt liegt. In der Region befinden sich hauptsächlich Ferienhäuser, viele sind von Einwohnern Athens.

Touristen evakuiert

Elf Touristen seien aus einem Ferienhaus der betroffenen Region rechtzeitig von der Polizei in Sicherheit gebracht worden, berichtete der griechische Rundfunk weiter. Hotelanlagen wurden nach Informationen aus Kreisen der Feuerwehr zunächst nicht von den Flammen bedroht.

Ein Sprecher der Feuerwehr teilte mit, dass zwölf Helikopter und zwölf Löschflugzeuge sowie die Besatzungen von 80 Löschfahrzeugen und zahlreiche freiwillige Helfer im Einsatz gegen die Flammen sind.

In weiten Teilen Griechenlands herrschen Temperaturen von rund 40 Grad. Zudem wehen stellenweise Winde der Stärke sechs mit starken Böen. Der Zivilschutz warnt immer wieder: Die Kombination aus Trockenheit, Hitze und Winden verwandle die kleinste Flamme binnen Minuten zu einem Grossbrand.

Machst du gerade Ferien in der Region oder wurdest gar evakuiert? Dann melde dich per Whatsapp auf die Nummer 079 813 8041, über das Kontaktformular oder via Mail an redaktion@blick.ch. Blick honoriert Fotos und Videos, die verwendet werden, mit 50 Franken.