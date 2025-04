Sechs Verletzte Lastwagen fährt in Menschenmenge in Boston

Am Dienstagabend Schweizer Zeit hat ein Lastwagen in Boston an der US-Ostküste mehrere Menschen erfasst. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Publiziert: vor 37 Minuten | Aktualisiert: vor 22 Minuten