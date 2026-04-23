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Ausland
Youtuber will North Sentinel Island erreichen
Youtuber vor North Sentinel Island
«Befinden uns knapp ausserhalb der Sperrzone»
Der Youtuber Mychajlo Viktorowytsch Poljakow will North Sentinel Island erreichen. In einem Video zeigt er die Insel aus der Ferne.
Publiziert: 19:13 Uhr
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