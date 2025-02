Finnischer Star-Designer Yrjö Kukkapuro ist tot

Innenarchitekt und Designer Yrjö Kukkapuro ist gestorben (Archivbild). Foto: Mikko Stig/Lehtikuva/dpa Foto: MIKKO STIG

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Kukkapuro war etwa für seinen als «Karuselli» (Karussell) bezeichneten Drehsessel bekannt, der ihn in den frühen 60er Jahren zum Star der Design-Szene machte. Laut dem Yle-Bericht war es die Teilnahme an der Kölner Möbelmesse, die ihm den internationalen Durchbruch brachte.

Eine Variante des Sessels soll in den 60ern auch bei der deutschen Science-Fiction-Fernsehserie «Raumpatrouille - Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion» zum Einsatz gekommen sein.

Kukkapuros Produkte schafften es in Ausstellungen des Londoner Victoria and Albert Museum (V&A) und des New Yorker Museum of Modern Art (MoMA).