⁄Weil der Hintern einer Gefangenen ihn so beeindruckte, schlich sich ein 29-jähriger Häftling an der Gefängniswache vorbei. Bevor er die Insassin vergewaltigen konnte, wurde er gestoppt.

Häftling robbt an Gefängnis-Wache vorbei zur Frauenseite

Der 29-jährige Justin Avery sitzt in Haft, weil er fünf Frauen in der Nähe des Campus der Arizona State sexuell belästigt haben soll. Videoaufnahmen einer Überwachungskamera im Gefängnis zeigen den 29-Jährigen, wie er um vier Uhr morgens auf dem Boden am Gefängnis-Wachmann vorbei rutscht.

Sein Plan war es, von der Männerseite des Gefängnisses zur Frauenseite rüber zu schleichen. Wie Gerichtsunterlagen belegen, wollte er eine Frau, die auf der anderen Seite sitzt, vergewaltigen, schreibt «Bild».

Ihr Hintern hat ihn «beeindruckt»

Er selber gab später zu, dass er «wie eine Spinne» rübergeschlichen sei, weil ihn der Hintern einer Gefangenen so «beeindruckt» habe, heisst es in den Unterlagen des Gerichts.

Justin Avery sitzt wegen sexueller Belästigung im Gefängnis. Foto: Maricopa County Sheriff's Office 1/2

Avery schaffte es tatsächlich an dem Wachmann vorbei auf die andere Seite und schlich sich hinter eine schlafende Insassin und zog seine Hose aus, um sie zu vergewaltigen, wie es heisst. Eine andere Gefangene sah ihn und schrie ihn an. «Hey, verschwinde von hier», schrie die Frau, wodurch der Wachmann alarmiert wurde.

Weitere Anklage für Straftäter

Avery versuchte zwar noch, die Zeugin zum Schweigen zu bringen – vergeblich. Während des Verhörs gestand der 29-Jährige sein Vorhaben und wurde wegen eines weiteren sexuellen Übergriffs angeklagt. Wie ABC15 berichtet, geschah der Vorfall bereits im April, wurde aber erst jetzt durch Akteneinsicht öffentlich.