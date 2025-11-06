Polen startet am 22. November das Programm «In Bereitschaft», um 400'000 Bürger militärisch zu schulen. Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz betont die Bedrohung durch Russland und die Wichtigkeit von Sicherheitstraining für alle Altersgruppen.

ARCHIV - Sofia Adach (vorne) übt unter Anleitung von Stabsunteroffizierin Magdalena Porowska im Schießsimulator der polnischen Streitkräfte den Umgang mit einem Sturmgewehr. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg will Polen seine Armee erweitern. Das eintägige Programm "Trainiere mit der Armee" soll das Interesse der Bürger wecken. Foto: Doris Heimann/dpa Foto: Doris Heimann

Darum gehts Polen startet Programm zur Sicherheits- und Verteidigungsschulung für Bürger

Schulungen umfassen Sicherheit, Survival, Erste Hilfe und Cybersicherheit

Polens Armee soll von 210.300 auf 300.000 Soldaten wachsen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Polen sieht sich zunehmend von Russland bedroht und legt deshalb ein grosses Programm zur freiwilligen militärischen Ausbildung seiner Bürger und Bürgerinnen auf.

Die Pilotphase des Projekts «In Bereitschaft» werde am 22. November beginnen, sagte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz in Warschau. Ziel sei es, im kommenden Jahr 400'000 Bürger zu schulen.

Von Kindern bis zu Senioren

«Wir leben in den gefährlichsten Zeiten seit dem Zweiten Weltkrieg. Hinter unserer Grenze tobt ein Krieg, es gibt Sabotageakte in der Ostsee und Kämpfe im Cyberspace», sagte Kosiniak-Kamysz mit Blick auf das von Russland angegriffene Nachbarland Ukraine. Deshalb habe man das Programm ausgearbeitet. Es richte sich an «alle polnischen Bürger, die daran teilnehmen möchten» - von Kindern im Grundschulalter über Arbeitnehmer bis zu Senioren.

Das Programm besteht aus vier Modulen: Grundlagen zum Thema Sicherheit, Survival, Erste Hilfe und Cybersicherheit. Die Schulungen finden am Wochenende statt, jedes Modul dauert in der Regel einen Tag, wie das Ministerium für Digitalisierung auf X mitteilte. Über eine App kann jeder Bürger die Schulungen, die ihn interessieren, in der Nähe seines Wohnortes buchen.

Polen ist einer der engsten politischen und militärischen Verbündeten der Ukraine

Unternehmen können zudem Gruppenschulungen für die gesamte Belegschaft vereinbaren. «Die Verteidigungsschulungen sind nicht mit dem Dienst in der Armee gleichzusetzen, sie enden nicht mit einem Eid oder der Eintragung in die Liste der Reservisten», stellt das Digitalisierungsministerium klar.

Das EU- und Nato-Land Polen ist einer der engsten politischen und militärischen Verbündeten der Ukraine. Es hat auch eine wichtige Funktion als logistische Drehscheibe für die Militärhilfe des Westens an Kiew. Polen sieht sich auch selbst von Russland bedroht und rüstet deshalb massiv auf.

Polens Streitkräfte zählen nach Angaben des Verteidigungsministeriums vom Sommer 210.300 Männer und Frauen, darunter 37'000 Freiwillige im Heimatdienst WOT. Das Land will seine Armee auf eine Stärke von 300.000 Soldatinnen und Soldaten ausbauen. Um mehr Bürger für den Dienst an der Waffe zu gewinnen, experimentiert das Land schon seit längerem mit militärischen Kurztrainings in unterschiedlichen Formaten.