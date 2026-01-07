Liechtensteiner Polizei jagt Buchstaben-Diebe

In Schaanwald FL wurden zwei hölzerne Buchstaben des Schriftzugs «ZUSCHG» gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen.

Marian Nadler Redaktor News

Zwischen dem Dienstag und dem Mittwoch haben Unbekannte zwei Holzelemente des Schriftzugs «ZUSCHG» beim Anwesen an der Vorarlberger Strasse 113 in Schaanwald FL geklaut. Konkret wurden die Buchstaben «Z» und «G» entfernt, wie die Landespolizei in einer Mitteilung schreibt.

Die entwendeten Buchstaben sind jeweils rund einen Meter hoch und bestehen vollständig aus Holz. Durch den Diebstahl entstand Schaden in unbekannter Höhe. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Vorarlberger-Strasse 113 in Schaanwald gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Landespolizei unter der Telefonnummer +423 236 71 11 zu melden.