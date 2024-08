Deutsche bucht Airbnb auf Sylt mit Nordseeblick – und bekommt Poster

1/7 Sieht schön aus, ist aber eine optische Täuschung.

Johannes Hillig Redaktor News

«Wir wurden bei Airbnb komplett verarscht», sagt Sonja Dennig (28) in ihrem Tiktok-Video. Die Influencerin, besser bekannt als Sonny Loops, hatte eine schöne Unterkunft für ihre Ferien auf der Insel Sylt gebucht. Inklusive einer exklusiven Aussicht auf den Strand und die Nordsee.

Entsprechend gross war die Vorfreude. «Wir dachten so: Wow, was haben wir für eine gute View.» Doch vor Ort entpuppte sich der Ausblick als optische Täuschung. Kein echter Blick auf die Nordsee, sondern eine Tapete, die dreist vor das Fenster geklebt wurde.

Und nicht nur das: Die Wohnung befindet sich im Keller und das Fenster samt Tapete unter einem Schacht. Die Deutsche nimmt es mit Humor und berichtet im Video, dass es noch ein echtes «Highlight» gebe. Denn: Es gibt einen Lichtschalter für den Schacht. Heisst: «Man kann die Aussicht beleuchten», witzelt Dennig.

«Liebs mittlerweile auch»

Das Video ist inzwischen viral gegangen, hat 3,4 Millionen Aufrufe. «Kreativ muss man denen ja lassen», schreibt jemand in den Kommentaren. Ein anderer User schreibt: «Das sieht trotzdem geil aus, muss man denen lassen.» Andere wollen wissen, welches Airbnb es genau ist, um nicht auch in die Tapeten-Falle zu tappen.

Und auch Dennig meldet sich in den Kommentaren. Und schreibt augenzwinkernd: «Liebs mittlerweile auch, es ist 0 Uhr, und man denkt, man ist am hellen Strand.»

Blick auf heruntergekommene Hauswand

Der Tapeten-Trick ist nicht neu. Ende Mai sorgte der Fall von Clarisa Murgia aus Argentinien für Aufsehen. Sie hatte ein Zimmer samt Balkon und Blick aufs Meer in Italien gebucht. Auf den Bildern des Hotelzimmers sah alles wunderbar aus. Doch als sie auf dem Balkon stand, bemerkte die Reise-Influencerin: Sie wurde betrogen.

Das soll Meerblick sein? Touristin zeigt den Betrug ( 00:26 )

Der schöne Meerblick entpuppte sich als Poster, das an der Hauswand gegenüber klebte. So entsteht tatsächlich die Illusion, auf das Meer zu schauen. Doch in Wahrheit ist es eben nur ein Foto. Eigentlich blickt man auf eine heruntergekommene Hauswand.

Die Argentinierin hatte extra mehr Geld gezahlt, um ein Zimmer mit Meerblick zu haben. Murgia filmte den dreisten Poster-Trick und stellte das Video auf Tiktok.