US-Präsident Donald Trump hat dem Iran gedroht. Der Grund: Proteste im Land, die in Gewalt endeten.

In Iran kommt es schon seit mehreren Tagen zu Protesten. Dabei kamen mehrere Menschen ums Leben.

Verschiedenen Berichten zufolge starben mindestens sechs Personen. Laut Angaben der iranischen Behörden kam es landesweit zu Angriffen auf Polizeistationen und Regierungsgebäude. Gleichzeitig wird den Sicherheitskräften vorgeworfen, gezielt gegen Demonstranten vorzugehen.

Trump droht Iran mit «Einsatz»

Die Demonstrationen richten sich gegen die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten und die angespannte wirtschaftliche Situation im Land.

Nun hat sich US-Präsident Donald Trump eingeschaltet «Wenn der Iran friedliche Demonstranten erschiesst und gewaltsam tötet, wie es seine Gewohnheit ist, werden die Vereinigten Staaten von Amerika ihnen zu Hilfe kommen. Wir sind bereit und einsatzbereit», schrieb Trump auf Truth Social.