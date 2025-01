1/5 Nach einem Vulkanausbruch haben sich in Indonesien Tausende Menschen geweigert, die Sperrzone um den Vulkan Ibu zu verlassen. Foto: AFP

Auf einen Blick Tausende Menschen weigern sich, Sperrzone um Vulkan Ibu zu verlassen

Bewohner gewöhnt an Ausbrüche, ignorieren Evakuierungsanordnung trotz höchster Alarmstufe

Nur 517 von 3000 Einwohnern aus sechs Dörfern evakuiert

Daniel Macher Redaktor News

Nach einem Vulkanausbruch haben sich in Indonesien Tausende Menschen geweigert, die Sperrzone um den Vulkan Ibu zu verlassen. «Bisher wurde nur ein Dorf evakuiert», sagte ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde am Donnerstag. In fünf anderen Dörfern widersetzten sich die Menschen der Evakuierungsanordnung, weil sie an Vulkanausbrüche gewöhnt seien.

Der Vulkan Ibu auf der zur Inselgruppe der Molukken gehörenden Insel Halmahera war am Mittwoch ausgebrochen und hatte eine bis zu vier Kilometer hohe Rauch- und Aschewolke in den Himmel gespuckt. Die indonesischen Behörden riefen umgehend die höchste Alarmstufe aus und ordneten die Evakuierung von sechs Dörfern mit insgesamt 3000 Einwohnern an.

Vulkanische Aktivität stark zugenommen

Bis Donnerstagmorgen verliessen aber nur 517 Menschen aus dem nächstgelegenen Dorf ihre Häuser. In den anderen Dörfern stiegen die Bewohner nicht in die bereitgestellten Fahrzeuge. «Wir sind an die Ausbrüche des Vulkans Ibu gewöhnt und bisher gab es keine Auswirkungen auf unser Dorf. Deshalb wollen wir nicht evakuiert werden», sagte Milka Sehe aus dem Dorf Todoke.

Der Ibu ist einer der aktivsten Vulkane Indonesiens. Seit Juni vergangenen Jahres hat die vulkanische Aktivität stark zugenommen, allein im Januar wurden mindestens neun Ausbrüche beobachtet. Auch am Donnerstag gab es mehrere Ausbrüche.

Indonesien liegt mit seinen mehr als 17'000 Inseln auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstossen. Es kommt daher häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen.