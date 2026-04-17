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Bei der Pressekonferenz: Macron spricht über Hormus-Pläne
«Wir lehnen ein Mautsystem ab»
Macron spricht über die Zukunft der Strasse von Hormus
Wie reagieren die internationalen Partner auf die Lage in der Strasse von Hormus? Präsident Emmanuel Macron spricht über die Hormus-Pläne.
Publiziert: 16:43 Uhr
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