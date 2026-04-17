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«Wir lehnen ein Mautsystem ab»
Macron spricht über die Zukunft der Strasse von Hormus

Wie reagieren die internationalen Partner auf die Lage in der Strasse von Hormus? Präsident Emmanuel Macron spricht über die Hormus-Pläne.
Publiziert: 16:43 Uhr
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