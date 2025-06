Hurrikan «Erick» erreicht Mexiko

1/6 Vor der Ankunft des Hurrikans Erick in Oaxaca. Foto: keystone-sda.ch

AFP Agence France Presse

Der als «extrem gefährlich» eingestufte Hurrikan «Erick» hat Mexiko erreicht. Er traf nach Angaben des US-Hurrikanzentrums (NHC) am Donnerstagmorgen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 205 Kilometern pro Stunde auf Land. Es sei mit Überschwemmungen und Erdrutschen zu rechnen.

«Der sehr starke Hurrikan 'Erick' ist im äussersten Westen des Bundesstaates Oaxaca östlich von Punta Maldonado auf Land getroffen», erklärte das NHC. Es hatte zuvor bereits vor «potenziell zerstörerischen Winden und lebensgefährlichen Überschwemmungen» gewarnt.

Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum hatte ihre Landsleute am Mittwoch aufgerufen, angesichts des sich nähernden Wirbelsturms möglichst nicht vor die Tür zu gehen. Bewohner in tiefliegenden Gebieten oder in Flussnähe sollten Schutzunterkünfte aufsuchen.