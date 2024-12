In den italienischen Alpen sitzen wegen wetterbedingter Seilbahnausfälle etwa 150 Menschen an verschiedenen Bergstationen fest.

Rund 150 Menschen sitzen in Bergstationen fest

Wind-Chaos in den italienischen Alpen

1/4 Die Bergrettung ist mit Rettungseinsätzen beschäftigt. Foto: Bergrettung

Auf einen Blick Skigebiet Alagna Valsesia: Lifte ausgefallen, Rettungseinsätze laufen

Bergrettung nutzt Pistenraupen und geht teilweise zu Fuss

In dem Skigebiet Alagna Valsesia im Piemont an der Grenze zur Schweiz sind am frühen Nachmittag wegen starken Windes die Lifte ausgefallen, teilte die Bergrettung mit. Derzeit laufen demnach Rettungseinsätze, um die Menschen ins Tal zu bringen. Wegen der schwierigen Wetterverhältnisse gestaltet sich die Bergung vielerorts schwierig, wie die Bergrettung weiter mitteilte.

Die Einsatzkräfte seien mit Pistenraupen zu einigen Bergstationen unterwegs. Da an mehreren Orten zu wenig Schnee liegt, gehen die Rettungskräfte dort zu Fuss zu den gestrandeten Skifahrern und Wanderern, um sie anschliessend zurück ins Tal zu begleiten. Momentan gibt es keine Kenntnis von Verletzten – die Menschen seien «bei guter Gesundheit und ruhig», wie die Bergrettung gegenüber skytg24 erklärt.

Den Menschen gehe es den Umständen entsprechend gut. Einige seien bereits mit den Rettungskräften auf dem Weg zu nahe gelegenen Talstationen. In dem Gebiet waren für den Abend Temperaturen um die minus vier Grad prognostiziert worden. Der Wetterdienst der italienischen Luftwaffe hatte zudem eine Windwarnung für die gesamte Region Piemont herausgegeben.