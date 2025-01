Trumps Steuer-Bombe: Weg mit IRS, her mit ERS! Der US-Präsident will die Einkommenssteuer durch Zölle ersetzen. Experten zweifeln an der Machbarkeit, während Trump-Fans jubeln.

Auf einen Blick Trump erwägt Abschaffung der Einkommenssteuer und Ersatz durch Zölle

Neues System «External Revenue Service» soll IRS ersetzen

Auch bei seinem Abstecher nach Las Vegas am Samstag hat US-Präsident (78) seinen revolutionären Plan wieder geäussert: Er erwägt nichts Geringeres, als die Einkommenssteuer abzuschaffen.

Auch sein designierter Handelsminister Howard Lutnik (63) deutete es bereits an: Trump und Lutnik schlagen einen umfassenden Umbau des US-Steuersystems vor. Die Einkommenssteuer, die in den USA vom IRS («Internal Revenue Service») erhoben wird, soll abgeschafft und durch ein neues System ersetzt werden, das sie als «External Revenue Service» (ERS) bezeichnen.

Trump hat am Samstag erneut Absichten geäussert, den IRS sowie die Bundes-Einkommenssteuer abzuschaffen. Dies hat er zuvor bereits in verschiedenen öffentlichen Foren diskutiert, einschliesslich Interviews und Aussagen. Trump lobt dabei die Zeit in der amerikanischen Geschichte, als es keine Einkommenssteuer gab. Damals, zwischen 1870 und 1913, sei es Amerika und den Menschen besser gegangen.

China der neue Steuerzahler Nummer eins?

Er denke, das US-Steuersystem mithilfe von Zöllen zu überholen, das lasse sich machen, so Trump in Las Vegas. Dazu schlägt er ein Zurückkehren zur Finanzierung der Regierung ausschliesslich durch Zölle vor. Das ERS wird als alternatives Mechanismus für die Erhebung von Einnahmen vorgeschlagen, bei dem Zölle die Einkommenssteuern ersetzen würden.

Die Idee ist, dass die Regierung ihre Operationen durch Zölle auf Importe statt durch individuelle Einkommenssteuern finanziert. Dies würde theoretisch die Notwendigkeit für den IRS, wie er derzeit funktioniert, erübrigen.

Trumps Plan beinhaltet die Erhebung hoher Zölle, insbesondere auf Importe aus Ländern wie China. Einige Vorschläge lauten, einen 20-Prozent-Zoll auf alle Importe ausser aus China zu erheben. China-Einfuhren würden mit 60 Prozent besteuert.

Machbar?

Beobachter äussern Skepsis über die Machbarkeit einer solchen neuen Steuerpolitik. Zölle würden möglicherweise nicht genug Einnahmen generieren, um Einkommenssteuern zu ersetzen.

Kritiker argumentieren, dass der Ersatz der Einkommenssteuer durch Zölle die Steuerlast von den höheren Einkommensschichten auf alle Verbraucher verschieben würde. Zölle würden die Kosten für Waren erhöhen, was die unteren und mittleren Einkommensschichten unverhältnismässig stark betreffen könnte. Dies könnte zu höheren Kosten für alltägliche Gegenstände führen und möglicherweise die Vorteile der Einkommensteuereliminierung für viele zunichtemachen.

Befürworter sehen die Pläne jedoch als Schritt zur Vereinfachung des Steuergesetzes. Zudem würden staatliche Eingriffe in private Finanzen reduziert und die heimische Produktion durch weniger wettbewerbsfähige Importe gefördert.

Pläne begeistern die Massen

In den USA hat Trumps Vision erhebliche Debatten entfacht. Während einige Posts auf X Enthusiasmus unter bestimmten Gruppen für die Idee zeigen, keine Einkommenssteuer zu zahlen, warnen Ökonomen, Politikanalysten und politischen Figuren. Sie zweifeln an der Praktikabilität und Fairness eines solchen Systems.



Eine solche neue Steuerpolitik würde drastische Änderungen erfordern, sowohl bezüglich Steuergesetzen als auch internationalen Handelsabkommen. Trumps und Lutnicks Vorschlag einer radikalen Verschiebung hin zu einem auf Zöllen basierenden Einnahmensystem steht vor erheblichen Prüfungen und Herausforderungen. In Las Vegas erntete Trump tosenden Beifall für seinen Vorschlag.

Welches Wahlvolk könnte schon weniger Steuern und mehr Geld in der Tasche widerstehen.