Die italienische Polizei machte vier Festnahmen in dem Fall. (Symbolbild) Foto: PATRICK SEEGER

Darum gehts Polizei hebt Netzwerk für Kinderpornografie in Italien aus. Vier Männer festgenommen

Darknet-Plattform «Wikipedo» entdeckt, bot «Gebrauchsanweisung für Pädophile» an

Verbindung zur «Kidflix»-Plattform mit 1,8 Millionen Nutzern

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In Italien hat die Polizei ein Netzwerk ausgehoben, über das Darstellungen schwerer sexueller Gewalt gegen Kinder verbreitet wurden. Vier Männer im Alter zwischen 22 und 49 Jahren aus verschiedenen Städten wurden festgenommen, wie die federführende Staatsanwaltschaft in Neapel mitteilte. Zudem wird gegen 15 weitere verdächtige Männer ermittelt.

Bei der Aktion stiessen die Ermittler im Darknet auch auf eine Internetseite mit dem Namen «Wikipedo», in der Informationen über Kinderpornografie verbreitet wurden. Die Staatsanwaltschaft sprach von einer «Gebrauchsanweisung für Pädophile». Nach Angaben der italienischen Behörden konnten auf der Plattform kostenlos Videos mit geringer Bildauflösung angeschaut werden. Für eine höhere Auflösung musste bezahlt werden.

Die Aktion in Italien steht in Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die Darknet-Plattform «Kidflix» in verschiedenen Ländern, die am Mittwoch bekanntgeworden waren. Auf dieser Plattform waren nach Angaben deutscher Ermittlungsbehörden etwa 1,8 Millionen Menschen unterwegs, um sich Fotos und Videos von teils schwerer sexueller Gewalt gegen Kinder anzuschauen. 79 Verdächtige wurden festgenommen.