Was passiert mit Asma al-Assad, der Ehefrau des Ex-Diktators Bashar al-Assad? Foto: AFP

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Sie lebten in Luxus, genossen Privilegien und hatten Einfluss – bis der Sturz ihrer Ehemänner sie ins Exil oder vor Gericht brachte. Asma al-Assad (49), die ehemalige syrische First Lady und Ehefrau des gestürzten Diktators Bashar al-Assad (59) teilt ihr Schicksal mit vielen anderen Diktatoren-Ehefrauen. Al-Assad, von der Modezeitschrift «Vogue» einst als «Rose der Wüste» bezeichnet, befindet sich aktuell im Exil in Russland, gemeinsam mit ihrem Ehemann.

Die Diktatoren-Ehefrau erkrankte jüngst an Blutkrebs, ihr wurde laut Medienberichten eine Überlebenschance von nur 50 Prozent prognostiziert. Deshalb möchte sie in das Land reisen, in dem sie geboren wurde: England. Doch dort ist sie nicht willkommen. Zudem wurde sie von der EU 2012 sanktioniert. Ihre Zukunft: ungewiss. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, wohin der Weg von Frauen gestürzter Diktatoren führen kann. Eine führte ein Pasta-Restaurant, andere verschwanden von der Bildfläche. Eine wurde hingerichtet. Eine beging Suizid.