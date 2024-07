1/4 Ismail Hanija, einer der wichtigsten Hamas-Mitglieder, ist tot.

Melissa Müller Redaktorin News

Nur Stunden nachdem Israel in Beirut einen Luftanschlag auf einen Hisbollah-Kommandanten begonnen hat, wurde nun auch in der iranischen Hauptstadt ein Angriff gestartet. Dabei wurde Ismail Hanija (†62), einer der wichtigsten Anführer der Hamas, umgebracht.

Das ist bisher bekannt

Die Iranischen Revolutionsgarden meldeten am frühen Mittwoch, dass Hanija zusammen mit einem seinem Leibwächter bei einem Luftanschlag an seinen Wohnsitz in Teheran ums Leben gekommen sein soll. Das bestätigten später sowohl das iranische Staatsfernsehen als auch die Hamas.

Hanija habe vor seinem Tod an der Zeremonie zur Vereidigung des neuen iranischen Präsidenten Massud Peseschkian teilgenommen, erklärte die Hamas auf ihrem Telegram-Kanal.

Wer war Hanija?

Hanija war einer der ranghöchsten, von Israel seit Jahren gejagten Hamas-Chefs. Der Auslandschef war in den vergangenen Monaten an Waffenstillstandgesprächen involviert und wurde 2017 zum Leiter des politischen Flügels der Hamas gewählt. Neben Yayah Sinwar gilt er als einer der zwei wichtigsten Hamas-Mitglieder.

In den vergangenen Jahren hielt Hanija sich wechselweise im Iran und in Katar auf. Geboren wurde er im Flüchtlingslager Shati in Gaza. Dorthin flohen seine Eltern zusammen mit 750'000 weiteren Palästinensern während der Nakba in 1948, als der Staat Israel gegründet wurde. Hanija studierte später am al-Azhar-Institut in Gaza und anschliessend an der Islamischen Universität von Gaza, wo er einen Abschluss in arabischer Literatur erhielt.

Was sagt die Hamas?

Die Hamas sprach nach Bekanntwerden von Hanijas Tod von einer «feigen Tat, die nicht ungestraft bleiben wird». Weitergehen drohte ein Hamas-Sprecher gegenüber Al Jazeera, die Gruppe werde «einen offenen Krieg führen, um Jerusalem zu befreien» und sei bereit, dafür «verschiedene Preise zu zahlen».

Werbung

Auch der mit der Hamas eng verbündete palästinensische Dschihad äusserte sich zu dem Vorfall. «Dieses Attentat richtet sich nicht nur gegen den palästinensischen Widerstand und insbesondere gegen die Hamas, sondern auch gegen den Iran», so ein Sprecher gegenüber einem libanesischen Sender. «Israel steht am Rande des Zusammenbruchs und seine Reaktionen spiegeln Verwirrung und Unfähigkeit wider, eines seiner Ziele zu erreichen», fügt er hinzu. «Israel sieht sich zum ersten Mal in seiner Geschichte mit einem solchen Widerstand konfrontiert.»

Wie reagieren die Palästinenser?

Gemäss lokalen Medien riefen palästinensische Gruppierungen in dem von Israel besetzten Westjordanland zu einem «umfassenden Streik» auf, um gegen die Ermordung zu protestieren. Die Streiks wurden in Städten wie Ramallah und Nablus ausgerufen. Zudem veröffentlichte die Universität von Nablus eine Erklärung, worin die «Aussetzung der Arbeitszeit» zum Trauern bekannt gegeben wurde.

Was sagt der Iran?

Nasser Kanaani, Sprecher vom iranischen Aussenministerium, sagte, das «Blut des ermordeten Hamas-Führers Ismail Hanija» werde «niemals vergossen werden». Sein «Martyrium» werde «die tiefe und unzerbrechliche Verbindung zwischen Teheran, Palästina und dem Widerstand stärken».

Was sagt Israel?

Das israelische Militär hat sich zunächst nicht zu dem Angriff geäussert. Auf Anfrage internationaler Medien hiess es, man würde keine Meldungen aus dem Ausland bestätigen. Kulturminister Amichay Eliyahu war dennoch der erste hochrangige Regierungsbeamte, der auf die Tötung von Hanija reagierte. Auf X schrieb er: «Dies ist der richtige Weg, die Welt von diesem Dreck zu reinigen.»

Werbung

Was passiert jetzt?

Wie es nach der Hanija-Tötung weitergeht und was für Auswirkungen sein Tod für den Gaza-Krieg hat, ist noch unklar. Hanija war massgeblich bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe in Gaza beteiligt – wie es in dieser Hinsicht nun weitergehen wird, ist ungewiss. Von den top drei Mitgliedern der Hamas bleibt nun nur noch Sinwar über – auch der ranghohe Marwan Isssa wurde bereits getötet.

Nur wenige Stunden vor dem Hanija-Angriff nahm Israel in der libanesischen Hauptstadt Beirut einen ranghohen Hisbollah-Kommandant ins Visier. Dieser überlebte den Bombenangriff auf ein Wohnhaus schwer verletzt. Sowohl die Hamas als auch die Hisbollah werden vom Iran unterstützt.

Das türkische Aussenministerium erklärte in einer Mitteilung, die Ermordung von Haniija zeige einmal mehr, dass die israelische Netayahu-Regierung nicht die Absicht habe, Frieden zu schaffen.