Das Wichtigste im Überblick

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth reagierte mit maximaler Härte auf die iranischen Drohungen. Nachdem ein Berater des iranischen Regimes angekündigt hatte, «alle amerikanischen Schiffe» zu versenken, falls die USA ihre Präsenz in der Strasse von Hormus nicht reduzierten, kündigte Hegseth an, die US-Marine werde ihre Blockade gegen Iran konsequent durchsetzen.

Hegseth erklärte am Donnerstag im Pentagon, die USA würden jedes iranische Schiff oder jedes Schiff, das Iran materiell unterstütze, verfolgen und nötigenfalls stoppen. Gemeinsam mit Generalstabschef Dan Caine betonte er, dass Verstösse gegen die Blockade auch in internationalen Gewässern nicht toleriert würden. Caine sagte wörtlich: «If you do not comply with this blockade, we will use force.» Bereits 13 Schiffe hätten umgedreht, um eine Konfrontation mit der US-Marine zu vermeiden.

Zugleich verschärfte Hegseth seine Drohungen gegenüber Teheran. Iran könne sich entweder für «eine goldene Brücke» und Wohlstand entscheiden oder mit Bombardierungen auf Infrastruktur, Energieanlagen und Stromversorgung rechnen. Die US-Streitkräfte seien bereit, «jederzeit» wieder in den Krieg einzutreten, falls Iran keinen Deal akzeptiere.

Die Aussagen passen zu Hegseths bisheriger Linie im Konflikt. Bereits in früheren Pressekonferenzen hatte er erklärt, Iran sei «allein und verliere», die USA würden «den Ton angeben» und iranische Kräfte «jagen, wie keine andere Armee es tun kann». Immer wieder verband er diese Botschaften mit direkten Warnungen an die iranische Führung.

Im Zentrum steht dabei die strategisch wichtige Strasse von Hormus. Hegseth sagte, die USA hätten die Kontrolle über die Wasserstrasse und würden die Blockade «so lange wie nötig» aufrechterhalten. Angriffe auf Handelsschiffe bezeichnete er als «Piraterie» und «Terrorismus».