Telegram-Gründer hat 106 Kinder – und alle sollen erben

Darum gehts Pawel Durow: Milliardär, Telegram-Gründer und Vater von über 100 Kindern

Ermittlungen in Frankreich wegen krimineller Inhalte auf Telegram-Plattform

Pawel Durow (40) ist Milliardär. Mit VKontakte, der russischen Version von Facebook, sowie dem Online-Dienst Telegram machte er ein Vermögen. Das wird auf über 17 Milliarden US-Dollar geschätzt, also etwa 13,8 Milliarden Franken. Das freut auch die Kinder des Russen. Und davon gibt es viele. Sehr viele. Also wirklich, wirklich viele. Sechs Fakten zu Pawel Durow.

«Sie sind alle meine Kinder»

Durow ist laut eigenen Angaben durch Samenspenden in mehreren Ländern Vater von über 100 Kindern. Aus einer früheren Beziehung soll er zudem sechs Kinder haben. Einen Unterschied, wer wie viel bekommt, macht der Telegram-Gründer dabei nicht. «Sie sind alle meine Kinder und haben alle die gleichen Rechte! Ich möchte nicht, dass sie sich nach meinem Tod gegenseitig zerfleischen», hat Durow kürzlich dem französischen Magazin «Le Point» verraten.

Es gibt aber trotzdem einen Haken. Die Kinder kriegen das Geld nicht sofort. Das ist Durow wichtig. «Ich habe entschieden, dass meine Kinder erst nach dreissig Jahren, also ab heute, Zugriff auf mein Vermögen haben. Ich möchte, dass sie wie normale Menschen leben, sich selbst etwas aufbauen, lernen, sich selbst zu vertrauen, etwas erschaffen zu können und nicht von einem Bankkonto abhängig sind.»

Im Visier der Behörden

In Frankreich wird gegen Durow ermittelt. Er steht im Verdacht, kriminelle und extremistische Inhalte auf Telegram nicht eingeschränkt zu haben. Telegram verweigert in der Regel jegliche Herausgabe von Nutzerdaten an Behörden, selbst bei Straftaten.

Vergangenen Sommer war der Russe bei seiner Ankunft in Frankreich festgenommen, dann aber unter Auflagen wieder auf freien Fuss gesetzt worden. Er musste eine Kaution in Höhe von fünf Millionen Euro hinterlegen und seitdem zweimal pro Woche bei der Polizei erscheinen. Zudem wurde ihm verboten, Frankreich zu verlassen. Im März hatte die Justiz ihm eine Reise nach Dubai erlaubt, Anträge auf weitere Reisen unter anderem in die USA aber abgelehnt.

Die französischen Untersuchungsrichter listeten mehrere Telegram-Gruppen auf, die sich um Pädophilie, Drogen, Betrug, Waffenverkauf oder die Vermittlung von Auftragsmördern drehten. Durow sicherte inzwischen zu, die Inhalte auf der Plattform mit ihren etwa 950 Millionen Nutzern besser zu moderieren.

Telegram-Gründung

Pawel Durow gründete Telegram 2013 zusammen mit seinem Bruder. Durow war damals bereits Gründer und Chef des beliebtesten Online-Netzwerks Russlands, VK. Unter Druck der russischen Behörden musste er VK einem Putin-Vertrauten überlassen und verliess seine Heimat. Er arbeitete unter anderem von Berlin und London aus an der Entwicklung der Plattform.

Derzeit befindet sich der Firmensitz der Telegram-App in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die Muttergesellschaft auf den britischen Jungferninseln. Geldgeber sind nach Angaben Durows unter anderem Investmentfirmen in den Emiraten, die Finanzierungsstrukturen sind jedoch alles andere als klar.

Ein Mann, viele Staatsbürgerschaften

Durow stammt aus Russland. Er wurde in Sankt Petersburg geboren. Aber er besitzt auch den französischen Pass, sowie auch die Staatsangehörigkeit der Vereinigten Arabischen Emirate.

Er liebt schwarz

Was Mode angeht, liebt es Durow schlicht. Keine ausgefallenen Farben oder Muster. Wenn er sich in der Öffentlichkeit zeigt, trägt er immer nur eine Farbe: schwarz! Egal ob Hose, T-Shirt oder Pullover. Der Telegram-Gründer liebt diese Farbe. Damit ist er nicht allein. Apple-Gründer Steve Jobs (1955-2011) trug immer einen schwarzen Rollkragenpullover, der zu seinem Markenzeichen wurde.