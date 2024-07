Was wir wissen, was wir nicht wissen

1 Was ist alles betroffen?

Am sichtbarsten waren zunächst die Probleme im Luftverkehr. So musste der Flughafen in Berlin ausgerechnet zu Beginn der Ferienzeit den Betrieb aussetzen. Auch in Hamburg war der Flugverkehr massiv gestört. In den USA stoppte die Luftfahrtaufsicht FAA Flüge von Airlines wie United, American und Delta. In Norddeutschland sagten mehreren Kliniken geplante Operationen ab. In Grossbritannien war ein System zur Buchung von Arztterminen im Gesundheitsdienst NHS lahmgelegt. Aber auch der britische Fernsehsender Sky News und die Londoner Börse London Stock Exchange kämpften mit Problemen.

2 Wo überall gibt es Störungen?

Probleme wurden neben der Schweiz, in Deutschland, den USA, Indien und Australien gemeldet.

3 War es eine Cyberattacke?

Nein. CrowdStrike hat auf X ein Statement ihres CEO & Präsidenten George Kurtz veröffentlicht. Darin schreibt er: «CrowdStrike arbeitet aktiv mit Kunden zusammen, die von einem Fehler betroffen sind, der in einem einzelnen Inhaltsupdate für Windows-Hosts festgestellt wurde. Mac- und Linux-Hosts sind nicht betroffen. Hierbei handelt es sich nicht um einen Sicherheitsvorfall oder Cyberangriff. Das Problem wurde identifiziert, isoliert und eine Lösung bereitgestellt. »

4 Wodurch kam es dann zu den Störungen?

Eine eindeutige Antwort darauf gab es zunächst nicht. In den ersten Stunden tasteten sich IT-Experten nur allmählich zur Ursache des Problems vor. Eine zentrale Theorie: Ein Auslöser könnte ein Fehler in einem Programm-Update der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike gewesen sein. Das wiederum habe Software unter anderem des Software-Riesen Microsoft gestört. Das jüngste Update werde gerade wieder zurückgenommen, sagte ein Crowdstrike-Sprecher dem US-Sender CNBC.

5 Wie lange wird es noch dauern?

Nach einigen Stunden gab es erste Zeichen, dass sich die Lage normalisiert.

6 Was macht Crowdstrike?

Die amerikanische Firma spielt eine zentrale Rolle beim Schutz gegen IT-Bedrohungen und sichert unter anderem Websites ab. Eines ihrer Produkte mit dem Namen Falcon dient dazu, bösartige Aktivitäten im Datenverkehr zu entdecken. Laut Medienberichten könnte ein fehlerhaftes Falcon-Update die Störungen ausgelöst haben.

7 Wie gross ist der finanzielle Schaden durch die Ausfälle?

Das dürfte sich erst nach Wochen oder Monaten abschätzen lassen. Denn neben den sofortigen Kosten könnten auch spätere Nachforderungen durch betroffene Kunden noch eine Rolle spielen. Die Aktie von Crowdstrike bekam die Probleme im vorbörslichen Handel mit einem Minus von zeitweise mehr als 20 Prozent zu spüren.

8 Wie kann es zu einem weltweiten Ausfall kommen?

Ein Grund ist die Konzentration in der Tech-Industrie. Ein Service-Anbieter bedient oft Tausende Unternehmen. Probleme bei ihm schlagen dann auf breiter Front durch. So haben in der Vergangenheit Fehler von IT-Sicherheitsfirmen schon Dutzende Websites auf einmal lahmgelegt.