In der serbischen Hauptstadt Belgrad wurde ein Schweizer (30) festgenommen, nachdem er den Doppeladler zeigte. Sein Kollege (31) soll das Symbol Albaniens an eine Hauswand gemalt haben und konnte flüchten.

Schweizer zeigt in Belgrad Doppeladler und wird festgenommen

Nachdem ein Schweizer in Belgrad den Doppeladler zeigte, wurde er festgenommen. (Symbolbild) Foto: TOTO MARTI

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Wie der stellvertretende Ministerpräsident Serbiens Ivica Dačić (58) mitteilte, wurde ein Schweizer Staatsbürger in Belgrad verhaftet. Der 30-Jährige soll an einer Strassenecke in der Hauptstadt den Doppeladler gezeigt haben. Das berichtet die serbische Zeitung «Novosti».

Zudem malte sein Kollege (31), ebenfalls ein Schweizer, das Symbol Albaniens auf eine Hauswand. Er konnte während der Festnahme seines Freundes flüchten und wird derzeit von der Polizei gesucht.