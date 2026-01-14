Gespräche zum Grönland-Streit schon beendet

Dänemarks Aussenminister Lars Løkke Rasmussen traf sich heute in Washington mit US-Vizepräsident J. D. Vance und Aussenminister Marco Rubio. Thema: Trumps Drohung, Grönland zu annektieren. Auch Grönlands Ministerin Vivian Motzfeldt war dabei.

Trump droht mit Grönland-Annexion, nennt Sicherheitsinteressen als Begründung

Im Streit um US-Ansprüche auf Grönland traf sich der dänische Aussenminister Lars Løkke Rasmussen an diesem Mittwoch in Washington mit US-Vizepräsident J. D. Vance und US-Aussenminister Marco Rubio.

An dem Treffen war auch die für Aussenpolitik zuständige grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt dabei.

Vance nahm auf eigenen Wunsch an dem Treffen im Weissen Haus teil, so der dänische Aussenminister nach einer Sitzung des auswärtigen Ausschusses in Kopenhagen. Man wollte die Situation in einem Rahmen erörtern, in dem man sich in die Augen schauen könne.

Die Gespräche dauerten aber nicht lange. Nach nicht mal einer Stunde verliessen Lars Løkke Rasmussen und Vivian Motzfeldt das Gebäude, in dem das Treffen stattfand. Es soll später eine Pressekonferenz geben. Die genaue Uhrzeit ist noch nicht klar. Blick wird die Konferenz live tickern.

Gleichzeitig veröffentlichte das Weisse Haus auf X ein Bild, das klar macht, welche Haltung die USA haben. Grönland müsse sich entscheiden. Der Weg führt entweder zu den USA oder Richtung China und Russland.

«Wir sprechen über Erwerb, nicht über eine Pacht»

Zuvor hatte es einen tagelangen verbalen Schlagabtausch zwischen unter anderem US-Präsident Donald Trump und dänischen Politikern wie Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in der Angelegenheit gegeben. Trump will Grönland den USA einverleiben.

Dänemark und Grönland hatten daraufhin um das Gespräch gebeten. Grönland mit seinen rund 57'000 Einwohnern ist weitgehend autonom, gehört aber offiziell zum Königreich Dänemark.

US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Tagen erneut mit der Annexion Grönlands gedroht und dies mit nationalen Sicherheitsinteressen begründet. Jüngst machte er klar, dass es ihm um langfristigen Besitz von Grönland geht. «Wir sprechen über Erwerb, nicht über eine Pacht», sagte er.