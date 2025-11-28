Nach dem Kronjuwelen-Diebstahl im Oktober im Louvre erhöht das Museum seine Eintrittspreise für bestimmte Ausländer. Betroffen sind auch Schweizer. Die neuen Preise gelten bereits ab 14. Januar 2026.

Weil wir nicht in der EU sind

Darum gehts Louvre erhöht Eintrittspreise für Nicht-Europäer um 45 Prozent ab Januar 2026

Schweizer müssen mehr zahlen, da die Schweiz kein EWR-Mitglied ist

Museum erwartet jährliche Mehreinnahmen in Millionenhöhe Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Der Pariser Louvre erhöht im kommenden Jahr seine Eintrittspreise für «Nicht-Europäer» um 45 Prozent. Ab dem 14. Januar 2026 müssen Bürger von Staaten ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 32 Euro (rund 30 Franken) für ein Ticket zahlen, wie das Museum am Donnerstag mitteilte. Aktuell kostet der Standardeintritt für Erwachsene 22 Euro (rund 21 Euro).

Schweizer müssen also bald mehr Eintritt zahlen. Die Schweiz ist nicht EWR-Mitglied. Der EWR umfasst die 27 EU-Länder plus Island, Liechtenstein und Norwegen.

Mit dem Verdienst aus der Preiserhöhung sollen «strukturelle Probleme» des Museums angegangen werden, heisst es weiter.

Millionen an Mehreinnahmen

Der Kronjuwelen-Diebstahl im Oktober im Louvre habe eine «unzureichende Ausstattung der Sicherheitssysteme» aufgezeigt, hiess es in einem kürzlich veröffentlichten Bericht des Rechnungshofs. Durch die Erhöhung der Ticketpreise erhofft sich das Museum eigenen Angaben zufolge zusätzliche Einnahmen in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro pro Jahr (14 bis 18,6 Millionen Franken).

Besonders betroffen von der Preiserhöhung dürften US-Bürger sein: Sie machen die grösste Gruppe der ausländischen Besucher des Louvre aus. Auch chinesische Bürger, auf Platz drei der ausländischen Besucher, müssen zukünftig mehr Eintritt zahlen.

Einer offiziellen Bilanz des Louvre zufolge besuchten im vergangenen Jahr etwa 8,7 Millionen Menschen das Museum, darunter 69 Prozent Ausländer.

100 neue Kameras

Bei dem Einbruch am 19. Oktober hatten vier Diebe Kronjuwelen im Materialwert von etwa 88 Millionen Euro und unschätzbarem historischen Wert gestohlen. Die Täter waren am helllichten Tag mithilfe eines Lastenaufzugs durch ein Fenster in das weltberühmte Museum eingedrungen. Sie entkamen mit ihrer Beute auf demselben Weg und flüchteten mit Motorrollern.

Nach dem Diebstahl war die Museumsleitung wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen in die Kritik geraten. Museumsdirektorin Laurence des Cars kündigte inzwischen die Einrichtung einer mobilen Polizeiwache im Louvre an. Zudem sollen bis Ende des Jahres 100 neue Überwachungskameras im Museum angebracht werden.



