Mann verprügelt behinderten Schüler in Deutschland

Ein sehbehinderter Jugendlicher wurde in Leer (D) nach einem unbeabsichtigten Zusammenstoss verprügelt. Der Vorfall ereignete sich am 9. Dezember, wobei der 17-Jährige verletzt wurde und keine Hilfe erhielt. Die Polizei ermittelt.

17-jähriger Schüler erlitt leichte Gehirnerschütterung, Prellungen und Abschürfungen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach einem versehentlichen Rempler hat ein Mann in Deutschland einen Schüler mit Sehbehinderung verprügelt. Der 17-Jährige erlitt eine leichte Gehirnerschütterung, Prellungen und Abschürfungen, wie die Polizei mitteilte. Niemand sei eingeschritten, um dem Jugendlichen zu helfen.

Ein Taxi hatte den Jugendlichen am 9. Dezember morgens im norddeutschen Leer in Ostfriesland unweit der niederländischen Grenze zur Schule gebracht, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Weg zum Eingang sei der 17-Jährige versehentlich gegen einen unbekannten Mann gestossen.

Niemand half dem Schüler

Obwohl der Schüler sich sofort entschuldigte, habe der Mann auf ihn eingeschlagen. Der Jugendliche sei zu Boden gestürzt. «Das nutzte der Angreifer, um noch dreimal in den Rücken und gegen die Hüfte des Opfers zu treten», teilte die Polizei mit.

Während des Angriffs standen laut Polizei viele Menschen in der Nähe, es habe jedoch niemand geholfen. Die Beamten suchen nun nach dem Angreifer. Ob der Unbekannte die Sehbehinderung des Jugendlichen bemerkt hatte, ist laut Polizei unklar.

Der Jugendliche selbst könne den Mann nicht beschreiben, die Befragung von Zeugen sei zunächst erfolglos geblieben. Die Ermittlungen dauern an. Über den Fall berichtete die Polizei erst am 16. Dezember.