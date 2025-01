1/4 Wegen der Verfolgung von Frauen hat der Internationale Strafgerichtshofs Haftbefehl gegen die Taliban gefordert. Foto: Peter Dejong/AP/dpa

AFP Agence France Presse

Wegen der Verfolgung von Frauen hat der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) Haftbefehl gegen die Anführer der radikalislamischen Taliban in Afghanistan gefordert. Wie Karim Khan am Donnerstag in Den Haag erklärte, besteht der begründete Verdacht, dass Taliban-Chef Haibatullah Achundsada und der Oberste Richter Abdul Hakim Hakkani «strafrechtlich für das Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Verfolgung aus Gründen des Geschlechts» verantwortlich sind. Die Taliban sind in Afghanistan seit 2021 wieder an der Macht.

+++ Update folgt +++