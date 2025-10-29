Am Sonntagabend wurde der Flugverkehr am Flughafen Vilnius vorübergehend eingestellt – nun schliesst Litauen die Grenze zum Nachbarland Belarus. Grund für die Spannungen: Ballone, mit denen illegale Waren geschmuggelt werden.

Am Mittwoch hat Litauen beschlossen, auch die zwei letzten offenen Grenzübergänge zu Belarus zu schliessen. Foto: AFP

Darum gehts Litauen schliesst Grenze zu Belarus wegen Schmuggel-Ballonen für einen Monat

Ballone enthalten oft Schmuggelware wie Zigaretten und stören Flugverkehr

Über 140 Flüge und 20'000 Passagiere waren letzte Woche betroffen

Aufgrund eines massiven Zustroms an sogenannten «Schmuggel-Ballonen» aus Belarus beschloss Litauen am Mittwoch die Grenze zum Nachbarland für einen Monat zu schliessen.

Die Ballone hatten in der vergangenen Woche mehrfach für Unterbrechungen im Flugverkehr gesorgt. Betroffen waren mehr als 140 Flüge und über 20'000 Passagiere.

«Hybride Angriffe»

In den Objekten befindet sich oftmals Schmuggelware wie Zigaretten. Die Ballone werden üblicherweise verwendet, um Ware aus dem autoritär regierten Nachbarland illegal über die Grenze zu bringen. Die Regierung Litauens spricht von «hybriden Angriffen».

Aufgrund der wiederkehrenden Vorfälle berief Premierministerin Inga Ruginienė am Montag eine Sitzung der Nationalen Sicherheitskommission ein, heisst es weiter.