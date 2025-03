Ein 28-jähriger Schweizer wurde auf Teneriffa wegen mutmasslichen Kokainhandels festgenommen. Der Mann soll eine führende Rolle in einem Tessiner Drogen-Netzwerk gespielt haben.

1/4 Der Schweizer ging den Beamten auf Teneriffa ins Netz. Dabei trug er eine Jacke mit der Aufschrift «Sverige», zu Deutsch: «Schweden». (Symbolbild) Foto: X @policia

Darum gehts Schweizer auf Teneriffa wegen Kokainhandels festgenommen

Fluchtversuch über Hausdächer und mit Auto

Acht Personen im Tessin zwischen November und Dezember inhaftiert

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein 28-jähriger Schweizer ist wegen mutmasslichen Kokainhandels im Tessin auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa festgenommen worden. Gegen den Mann lag ein internationaler Haftbefehl vor. Er soll eine führende Rolle in einem Tessiner Kokainhandelsnetzwerk gespielt haben.



Der Mann werde verdächtigt, über mehrere Jahre hinweg im Sopraceneri an einem Kokainhandel beteiligt gewesen zu sein. Dies teilten die Tessiner Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei am Mittwoch mit. Festgenommen wurde der Mann im Gebiet von Adje, einer Stadt im Südwesten der Kanarischen Insel Teneriffa.

Der 28-Jährige habe zunächst versucht, mit dem Auto zu fliehen und habe dabei einen Beamten gestreift. Anschliessend habe er versucht, über die Dächer eines Wohnhauses zu entkommen. Bei der Flucht trug der Mann kurioserweise eine Trainingsjacke mit der Aufschrift «Sverige», zu Deutsch: «Schweden».

Enge Zusammenarbeit zwischen Schweizer und spanischen Behörden

Der Erfolg der Ermittlungen sei einer engen Zusammenarbeit von Tessiner Kantonspolizei und der spanischen Policía Nacional zu verdanken, heisst es im Communiqué weiter. Die Kooperation habe zur Identifizierung des Wohnorts des 28-Jährigen geführt. Parallel dazu hätten die Tessiner und die spanischen Justizbehörden die notwendigen Schritte im Rahmen der internationalen Rechtshilfe eingeleitet.

Die Anti-Drogen-Ermittlungen führten im Tessin zwischen November und Dezember des vergangenen Jahres bereits zur Inhaftierung von acht Personen, wie die Tessiner Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei abschliessend festhalten.