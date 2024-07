Wegen gewaltsamen Protesten USA warnen vor Reisen nach Bangladesch und ziehen Diplomaten ab

Das US-Aussenministerium hat angesichts der gewaltsamen Proteste in Bangladesch US-Bürger vor Reisen in das südasiatische Land gewarnt. Zudem kündigte das Ministerium den Abzug einiger Diplomaten und deren Familien an. Die Schweiz mahnte zur Vorsicht.