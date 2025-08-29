Wie ein türkischer Minister bekannt gab, bricht sein Land alle Beziehungen zu Israel ab. Auch der Luftraum wird für israelische Flugzeuge geschlossen. Grund dafür ist Israels Vorgehen im Gazastreifen.

Es ist eine bedeutende und abrupte Eskalation: Die Türkei hat alle Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu Israel abgebrochen. Der Luftraum für israelische Flugzeuge wird geschlossen. Dies teilte Aussenminister Hakan Fidan mit.

Diese Entscheidung ist eine der stärksten Massnahmen, die Ankara jemals gegen Israel ergriffen hat, und wird unmittelbare und weitreichende Folgen für die bilateralen Beziehungen und den regionalen Handel haben, heisst es in türkischen Medien.

