Brisanter Gefangenenaustausch: Israel entlässt 1904 Palästinenser, darunter verurteilte Mörder und Terroristen. Im Gegenzug soll die Hamas 33 israelische Geiseln freilassen. Die sechswöchige Waffenruhe beginnt am Sonntag.

1/5 Er soll durch den Gaza-Deal auf freien Fuss kommen: Mörder und Vergewaltiger Mahmud Atallah. Foto: Zvg

Auf einen Blick Waffenruhe zwischen Israel und Hamas: Gefangene und Geiseln werden freigelassen

Einige freigelassene Häftlinge waren wegen schwerer Straftaten wie Mord verurteilt

1904 Palästinenser sollen entlassen werden, im Gegenzug 33 israelische Geiseln

Während der zwischen Israel und der Hamas vereinbarten Waffenruhe sollen insgesamt 1904 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen und Lagern entlassen werden. Das teilte die Regierung in Jerusalem mit. Im Gegenzug muss die Hamas während der sechswöchigen Waffenruhe, die am Sonntagmorgen beginnen soll, 33 von insgesamt 98 israelischen Geiseln freilassen.

Unter den Palästinensern, die freikommen sollen, sind auch solche, die wegen schwerer Straftaten wie etwa Mord einsitzen, wie die Zeitung «Jerusalem Post» berichtete. Das israelische Justizministerium veröffentlichte eine Liste mit insgesamt 22 Häftlingen, denen schwere Angriffe auf Israelis vorgeworfen werden.

Sacharia Subaidi

Er war während des zweiten Palästinenseraufstands Intifada ab 2000 Befehlshaber des militärischen Arms der Fatah-Bewegung, der Al-Aksa-Brigaden, in Dschenin im nördlichen Westjordanland. Dabei wurden von 2000 bis 2005 rund 3500 Palästinenser getötet, mehr als 1000 Israelis wurden bei Anschlägen von Palästinensern getötet.

Mahmud Atallah

Er wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe plus 15 Jahre für die Ermordung einer Palästinenserin verurteilt, die der Kollaboration mit Israel beschuldigt wurde. Atallah wurde im September auch wegen der Vergewaltigung einer Gefängniswärterin angeklagt.

Wael Kassem und Wisam Abbasi

Die beiden Hamas-Terroristen sollen an Bombenanschlägen in Israel mit Dutzenden Toten beteiligt gewesen sein.

Ahmed Barghouti

Er gilt als enger Vertrauter von Marwan Barghuti, der zu der Führungsebene der Fatah-Bewegung gehört und einer der prominentesten palästinensischen Häftlinge in Israel. Marwan Barghuti war 2004 wegen fünffachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er soll nicht freikommen. Aber dafür sein Vertrauter. Ahmed Barghouti soll eine wichtige Rolle bei den Waffenlieferungen an die Fatah-Bewegung gespielt haben. Ahmed wurde 2002 zusammen mit Marwan Barghouti in Ramallah verhaftet.