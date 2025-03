1/8 Der See Salda in der Türkei fasziniert Wissenschaftler. Er hat eine Verbindung zum All. Foto: IMAGO/Zoonar

Natascha Ruggli Redaktorin News Desk

Türkisfarbenes Wasser so weit das Auge reicht – mit seiner Optik erinnert der See Salda in der Türkei an die Malediven. Was man mit blossem Auge nicht sieht: Der See weist geologische Ähnlichkeiten zum Jezero-Krater auf dem Mars auf, wie CNN berichtet. Es gibt viele Orte auf der Welt, die durch ihre Beschaffenheit an Orte im Weltall erinnern. Teilweise werden sie zur Forschung benutzt, um mehr über das Weltall herauszufinden.

Der Grand Canyon in den USA hat einen grossen Bruder

Eine weitere geologische Analogie zwischen Erde und Mars findet man beim Grand Canyon. Das Valles Marineris auf dem Mars gleicht der berühmtesten Touristenattraktion der USA. Beide wurden durch tektonische Aktivität und Erosionen so geformt. Lediglich in ihrer Grösse unterscheiden sie sich. Fast unvorstellbar: Das Valles Marineris ist 3000 gemäss Nasa Kilometer lang, 600 Kilometer breit und bis zu acht Kilometer tief. Da ist der tiefste Ort des Grand Canyon mit 1,8 Kilometern kein Vergleich.

Wostoksee in der Antarktis könnte es auch auf Eismond geben

Generell ist zu sagen, dass die massiven Eisflächen der Antarktis den Oberflächen des Eismondes Europa ähneln. Auch ein gut verstecktes Geheimnis der Antarktis wird auf dem Eismond des Jupiters vermutet. Unter der kilometerlangen arktischen Eisschicht befindet sich ein völlig abgekapselter See. Solche Gewässer werden auch auf Europa vermutet, jedoch erneut in einer anderen Dimension. Man redet von ganzen Ozeanen.

Devon Island in Kanada dient sogar als Marssimulation

Durch Meteoriteneinschläge ist die Landschaft mitsamt Haughton-Krater ähnlich zu der Oberfläche des Mars. Zudem sind die Bedingungen im tiefen Norden Kanadas harsch. Deswegen wird Devon Island sogar für die Simulation von Expeditionen genutzt. Niedrige Temperaturen und Isolation ergeben das perfekte Übungsterrain für Wissenschaftler. Sogenannte Analog Missions bereiten Forscher für zeitnahe und reale Erkundungen vor und aktuell wird eine auch dort durchgeführt, heisst es auf der Webseite der Nasa.

Danakil-Senke in Äthiopien hat ähnliche Vulkane

Die Danakil-Senke ist visuell extrem aussergewöhnlich und ein gefährliches Gebiet für Touristen. Die tektonische Kreuzung führt zu einer hohen vulkanischen Aktivität, weswegen es äusserst heiss werden kann. Besonders der Vulkan Erta Ale erinnert mit seiner Geologie und dem seltenen Lavasee an die vulkanischen Prozesse auf dem Mars und einem Mond des Jupiters namens Io.

Extrembedingungen des Mono Lakes

Die letzte Analogie wäre die chemische zwischen dem Mono Lake aus Kalifornien und den Gewässern auf dem Mond Titan. Es herrscht keine direkte Ähnlichkeit, doch beide zeigen extreme Bedingungen auf. Der Mono Lake ist stark salzig und alkalisch; auf dem Mond Titan hat es Gewässer, die aus flüssigem Methan und Ethan bestehen. Anhand des Mono Lake kann man erforschen, inwiefern Leben unter solchen Bedingungen möglich ist – und somit Schlüsse über Leben auf dem Titan ziehen.