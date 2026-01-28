In der Schweiz gesuchter Franzose in Marokko festgenommen

Die marokkanische Polizei nahm am Mittwoch in Casablanca einen Franzosen fest, der in der Schweiz per Haftbefehl gesucht wird. Die Marokkaner wollen den Mann jetzt ausliefern.

Festnahme erfolgte unmittelbar nach Ankunft des Mannes am Mittwoch

Marian Nadler Redaktor News

Die marokkanische Polizei hat am Mittwoch am Flughafen der Grossstadt Casablanca einen Franzosen (38) festgenommen. Das teilte die marokkanische Generaldirektion für Nationale Sicherheit (DGSN) laut dem Nachrichtenportal «Barlamane» mit.

Die Operation wurde unmittelbar nach Ankunft der betreffenden Person an Bord eines internationalen Fluges durchgeführt. Zuvor hatten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Flughafens bei Überprüfungen festgestellt, «dass gegen die betreffende Person ein Haftbefehl der Schweizer Behörden vorlag». Konkret sollen dem Beschuldigten ein Fall von Erpressung, Bedrohung und Nötigung mit einer Stichwaffe vorgeworfen werden, was zur Ausstellung eines internationalen Haftbefehls führte.

Der französische Staatsbürger soll nun an die Schweiz ausgeliefert werden. Die marokkanischen Behörden erklärten, dass «das Interpol-Büro in Rabat beauftragt wurde, die Schweizer Behörden über diese Festnahme zu informieren, um die in den internationalen Übereinkommen vorgesehenen Verfahren einzuleiten».