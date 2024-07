Wer am Wochenende Richtung Norden fährt, muss geduldig sein. In Deutschland drohen nämlich kilometerlange Staus. Aber das ist nicht alles.

1/5 Am kommenden Wochenende droht ein riesiges Stau-Chaos in Deutschland.

Liza Mia Stoll

Autofahrer brauchen Nerven aus Stahl: In Deutschland wird es dieses Wochenende riesige Staus geben, warnt der Allgemeine Deutsche Automobil Club (ADAC). Diese betreffen auch Feriengäste aus der Schweiz, die Richtung Norden reisen. Schon vergangenes Wochenende waren die Strände an der Ostsee völlig überfüllt, wie deutsche Medien berichten.

Grund für die Mega-Staus: In allen 16 Bundesländern sind gleichzeitig Sommerferien. In der Grenzregion Baden-Württemberg und in Bayern beginnen die Schulferien diese Woche. In anderen Bundesländern enden die Ferien.

Das führt dazu, dass Rückreisende auf Reisende treffen, die in die Ferien fahren. ADAC-Sprecher Andreas Hölzel sagt zu Blick: «Prognosen, in welchen Regionen es besonders schlimm wird, gibt es keine. Es wird überall voll werden». Nicht nur die klassischen Ferienrouten seien betroffen.

Staureichstes Wochenende des Sommers erwartet

Das letzte Juli-Wochenende war schon letztes Jahr das staureichste des Sommers. Hölzl geht davon aus, dass es dieses Jahr wieder gleich sein wird.

Der einzige Tipp des ADAC-Sprechers ist es, nachts zu fahren. «Da gibt es am wenigsten Verkehr, auch weil dann kaum Lastwagen unterwegs sind.» Ausserdem gelte während der Sommerreisezeit auch an Samstagen ein Fahrverbot für LKW, um den Verkehr zusätzlich zu entlasten.

So sieht es an der Schweizer Grenze aus

Andreas Hölzel geht zwar davon aus, dass die Einreise von der Schweiz nach Deutschland nicht so dramatisch wird – doch deutsche Feriengäste, die in Richtung Süden fahren, könnten in der Schweiz für volle Strassen sorgen. «Die Einreise aus Deutschland in die Schweiz könnte etwas dauern.» Der TCS rechnet an diesem Wochenende ebenfalls mit Staus und einer Wartezeit von etwa zwei Stunden vor dem Gotthard. Um Staus zu vermeiden, soll man am besten dienstags fahren, heisst es in einer Mitteilung. Auch unsere Nachbarn Österreich und Italien müssen mit Staus rechnen.

Werbung

Ein Mitarbeiter des Info- und Buchungscenters des Tourismusverbandes der Ostseeinsel Rügen rät sogar: «Bloss nicht ohne Reservierung auf die Insel kommen.» Seit in der vergangenen Woche die Ferien in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern begonnen haben, befinde sich die grösste Insel Deutschlands mitten in der Hochsaison.