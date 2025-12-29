China startet Grossmanöver vor Taiwan

China hat am Montag mit grossangelegten Militärübungen vor Taiwan begonnen, bei denen scharfe Munition eingesetzt wird. Laut Peking sollen die Manöver als Warnung an «separatistische Kräfte» und zur Sicherung der nationalen Einheit dienen.

89 chinesische Flugzeuge überquerten Taiwans Reaktionszone, über 12 Schiffe gesichtet

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

China hat am Montag nach eigenen Angaben mit grossangelegten Militärübungen vor Taiwan begonnen. Dabei werde auch scharfe Munition eingesetzt, teilte das östliche Kommando des chinesischen Militärs mit. Anvisiert werden demnach «maritime Ziele im Norden und Südwesten Taiwans». Die Armee setze Zerstörer, Fregatten, Jäger, Bomben und Drohnen ein.

Taiwan gab am Montagmorgen (Schweizer Zeit) an, dass 89 chinesische Flugzeuge registriert wurden, die Taiwans Reaktionszone überquert hatten. Zudem seien über ein Dutzend Schiffe festgestellt worden.

Die Küstenwache der demokratisch regierten Insel schickte nach eigenen Angaben «umgehend grössere Schiffe» und unterstützende Einheiten in die betroffenen Gebiete.

Sorge vor Eskalation wächst

Peking hatte die Übungen Stunden zuvor angekündigt. An den «grossangelegten» Manövern würden sowohl das Heer als auch Marine, Luftwaffe und Raketeneinheiten beteiligt, sagte der Sprecher des östlichen Kommandos, Shi Yi. Geplant sei, dass sich Schiffe «aus verschiedenen Richtungen in unmittelbarer Nähe der Insel Taiwan nähern», fügte er hinzu.

Dem chinesischen Staatsfernsehen CCTV zufolge ist die Blockade wichtiger taiwanischer Häfen eines der Hauptziele der Manöver. Dazu zählten die Häfen in Keelung im Norden der Insel und Kaohsiung im Süden.

Die Übungen seien als «deutliche Warnung» für «separatistische Kräfte» zu verstehen, sagte Shi weiter. Die Manöver dienten der «Sicherung der chinesischen Souveränität und nationalen Einheit».



