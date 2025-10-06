Nach einem umstrittenen Urteil gegen die Trump-Regierung erhielt Richterin Goodstein Morddrohungen. Der Brand ihrer Villa am Montag wirft Fragen auf. War es Brandstiftung?

Bundesrichterin widersetzte sich Trump – jetzt steht ihr Haus in Flammen

1/4 Das Haus wurde vollständig zerstört. Foto: X @cbarbermd

Marian Nadler Redaktor News

Meterhohe Flammen schiessen aus dem Haus, eine riesige Rauchwolke ist weithin zu sehen: Aufnahmen, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen, wie die Villa der US-Bundesrichterin Diane Schafer Goodstein in Flammen steht. Das Holzhaus der Juristin liegt direkt am Strand von Edisto Beach im US-Bundesstaat Kalifornien.

Jetzt ist sie völlig zerstört. Zuvor war das Gebäude nach einer Explosion in Brand geraten. Die Behörden untersuchen jetzt, ob Brandstiftung die Ursache für das Feuer war.

Drei Verletzte bei Villa-Brand

War es Rache? Goodstein verhinderte vor wenigen Wochen die Herausgabe sensibler Daten von Wählern aus dem US-Bundesstaat South Carolina an die Regierung von US-Präsident Donald Trump (79). Die Trump-Regierung wollte Namen, Adressen, Geburtsdaten, Führerausweisnummern und die letzten vier Ziffern der Sozialversicherungsnummern. Goodstein sagte Nein.

Einem Bericht der «Daily Mail» zufolge, erhielt sie nach dem Urteil Morddrohungen. Im Zusammenhang mit dem Brand gab es drei Verletzte, allesamt Mitglieder der Familie Goodstein. Ehemann Arnold Goodstein und die gemeinsamen Kinder erlitten Knochenbrüche, weil sie aus Balkonfenstern springen mussten, um sich vor den Flammen zu retten.

Goodstein soll während des Vorfalls gerade einen Spaziergang mit ihren Hunden gemacht haben. Nach dem Brand veranlasste das Oberste Gericht von South Carolina verstärkte Sicherheitsmassnahmen in der Region.