Bei einer Schiesserei in Südafrika wurden mindestens neun Menschen getötet. Viele weitere wurden verletzt. Der Schütze ist fllüchtig.

Angela Rosser Journalistin News

In der Nähe von Johannesburg in Südafrika kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Schussangriff. Dabei wurden mindestens neun Menschen getötet und weitere zehn verletzt.

Die nationale Polizeibehörde berichtet am Sonntagmorgen, dass bewaffnete Männer im Township Bekkersdal Menschen angegriffen haben. Die blutige Tat habe sich kurz vor 1 Uhr ereignet. Insgesamt sollen «etwa zwölf unbekannte Täter in einem weissen Kleinbus und einer silbernen Limousine das Feuer auf die Gäste einer Kneipe» eröffnet haben, schreibt die Polizei auf X.

Schützen auf der Flucht

Danach hätten die Schützen «wahllos» weiter geschossen und seien geflüchtet. Wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk Südafrikas «SABC» berichtet, ereignete sich die Bluttat vor dem Lokal KwaNoxolo Tavern. Die verletzten Personen wurden in Spitäler gebracht, über ihren Zustand und die Schwere ihrer Verletzungen ist nichts bekannt.

Keine Hinweise auf Motiv

Zum Motiv oder zur Identität der Angreifer lägen noch keine Informationen vor, heisst es. «Wir sind noch dabei, Zeugenaussagen aufzunehmen. Unser nationales Kriminalermittlungsteam ist eingetroffen. Das Kriminaltechnikteam der Provinz ist vor Ort, ebenso ein Team des örtlichen Kriminalamtes, unser Team für schwere Kriminalität, die Kriminalpolizei und das Ermittlungsteam der Provinz», erklärte der stellvertretende Polizeipräsident von Gauteng, Fred Kekana.

