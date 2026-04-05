Am Ostersonntag ist in Flensburg (D) ein Baum umgestürzt. Mindestens zwei Personen kamen dabei ums Leben. Eine Frau und ein Kleinkind wurden lebensgefährlich verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Satrup (D) stürzte ein Baum auf Ostereiersuchende

Frau und Kleinkind sterben, Rettungsversuche scheitern

Sturmböen bis 75 km/h verursachten das Unglück im Norden Deutschlands War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gegen 11 Uhr ereignete sich in Satrup bei Flensburg, im Norden von Deutschland, ein tragisches Unglück. Wie «Bild» schreibt, stürzte ein grosser Baum um und traf mehrere Personen.

Mindestens drei wurden tödlich verletzt, heisst es. Unter den Toten sind laut «Bild» eine Jugendliche (†16), eine Mutter (†21) und ihre 10 Monate alte Tochter. Das Baby sei mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshelikopter in ein Spital nach Kiel gebracht worden. Dort sei es jedoch seinen Verletzungen erlegen. Die 16-Jährige und die 21-Jährige verstarben trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmassnahmen noch am Unglücksort.

Eine weitere 18-jährige Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Heide geflogen, heisst es heisst es in einer Medienmitteilung der Polizeidirektion Flensburg. Weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

Sturmböen bis 75 km/h

Rund um den Unfallort seien bunte Ostereier verteilt gewesen, sagten Augenzeuginnen und Augenzeugen gegenüber der Zeitung. Über 80 Einsatzkräfte waren laut «Bild» im Einsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielten sich rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreuungspersonen der nahegelegenen Wohneinrichtung «Sterni-Park» in dem Waldstück auf, um Ostereier zu suchen, . Währenddessen stürzte demnach vermutlich infolge der starken Windverhältnisse ein Baum auf die Gruppe. Vier Personen wurden unter dem Baum eingeklemmt. Im Norden wird vor Sturmböen von bis zu 75 km/h gewarnt.

Vor Ort wurden Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreuungskräfte durch Notfallseelsorger betreut. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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