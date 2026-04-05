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Während Ostereiersuche
Baum in Flensburg stürzt um – Mutter und Baby sterben

Am Ostersonntag ist in Flensburg (D) ein Baum umgestürzt. Mindestens zwei Personen kamen dabei ums Leben. Eine Frau und ein Kleinkind wurden lebensgefährlich verletzt.
Publiziert: 05.04.2026 um 14:13 Uhr
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Aktualisiert: 05.04.2026 um 19:18 Uhr
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In Flensburg im Norden von Deutschland kamen mindestens zwei Menschen durch einen umgestürzten Baum ums Leben.
Foto: Google Maps

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • In Satrup (D) stürzte ein Baum auf Ostereiersuchende
  • Frau und Kleinkind sterben, Rettungsversuche scheitern
  • Sturmböen bis 75 km/h verursachten das Unglück im Norden Deutschlands
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Sandra Marschner und Angela Rosser

Gegen 11 Uhr ereignete sich in Satrup bei Flensburg, im Norden von Deutschland, ein tragisches Unglück. Wie «Bild» schreibt, stürzte ein grosser Baum um und traf mehrere Personen.

Mindestens drei wurden tödlich verletzt, heisst es. Unter den Toten sind laut «Bild» eine Jugendliche (†16), eine Mutter (†21) und ihre 10 Monate alte Tochter. Das Baby sei mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshelikopter in ein Spital nach Kiel gebracht worden. Dort sei es jedoch seinen Verletzungen erlegen. Die 16-Jährige und die 21-Jährige verstarben trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmassnahmen noch am Unglücksort.

Eine weitere 18-jährige Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Heide geflogen, heisst es heisst es in einer Medienmitteilung der Polizeidirektion Flensburg. Weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

Sturmböen bis 75 km/h

Rund um den Unfallort seien bunte Ostereier verteilt gewesen, sagten Augenzeuginnen und Augenzeugen gegenüber der Zeitung. Über 80 Einsatzkräfte waren laut «Bild» im Einsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielten sich rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreuungspersonen der nahegelegenen Wohneinrichtung «Sterni-Park» in dem Waldstück auf, um Ostereier zu suchen, . Währenddessen stürzte demnach vermutlich infolge der starken Windverhältnisse ein Baum auf die Gruppe. Vier Personen wurden unter dem Baum eingeklemmt. Im Norden wird vor Sturmböen von bis zu 75 km/h gewarnt.

Vor Ort wurden Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreuungskräfte durch Notfallseelsorger betreut. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

+++ Update folgt +++

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