In der Nacht auf Samstag haben russische Luftangriffe die Städte Kiew und Charkiw erschüttert. Es gab Tote und Verletzte. In Abu Dhabi findet gleichzeitig ein Treffen zwischen der Ukraine, Russland und den USA statt.

In Charkiw wurden Spitäler beschädigt, Menschen unter Trümmern eingeschlossen

Mindestens 19 Verletzte in Charkiw, darunter eine Schwangere und ein Kind

Während der laufenden Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland in Abu Dhabi ist die ukrainische Hauptstadt Kiew einmal mehr von einer Welle russischer Luftangriffe getroffen worden.

Die ukrainische Luftwaffe und das Nachrichtenportal «The Kyiv Independent» meldeten nach Mitternacht, die Millionenstadt stehe schwer unter Beschuss. Behördenvertretern zufolge seien in mehreren Stadtteilen Drohnen und Raketen eingeschlagen. Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb später von mindestens einem Todesopfer und vier Verletzten. In den Stadtteilen am Ostufer des Dnipro gebe es zudem erneut Probleme mit der Wärme- und Wasserversorgung.

«In der Nacht hat Russland unsere Regionen massiv attackiert – sie haben 370 Kampfdrohnen und 21 Raketen unterschiedlicher Typen abgefeuert», schrieb der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski auf Telegram. Als Reaktion bat Selenski erneut um schnelle westliche Hilfe bei der Stärkung der Flugabwehr.

Mindestens 19 Verletzte – darunter Schwangere

Auch aus der ostukrainischen Grossstadt Charkiw nahe der Grenze zu Russland wurden in der Nacht schwere Luftangriffe gemeldet. Nach Angaben von Bürgermeister Igor Terechow wurden dort mindestens 19 Menschen verletzt. Mehrere Spitäler und Wohngebäude seien beschädigt, manche Opfer unter Gebäudetrümmern eingeschlossen worden, schrieb er bei Telegram.

Nach Angaben von Gouverneur Oleg Synjehubob sind unter den Verletzten eine Schwangere und ein Kind.

Vertreter der Ukraine und Russlands verhandeln seit Freitag in Abu Dhabi unter Vermittlung der USA über ein Ende des russischen Angriffskriegs. Die Gespräche in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate sind die ersten direkten Verhandlungen der beiden Kriegsparteien seit Monaten. Sie sollen am Samstag fortgesetzt werden. Konkrete Ergebnisse wurden bislang nicht bekannt.