In Wien wurde offenbar ein 16-jähriges Mädchen an einem EM-Public-Viewing sexuell missbraucht. Die Tat soll sich auf dem bekannten Rathausplatz ereignet haben.

Wurde Deutsche (16) an Public Viewing in Wien vergewaltigt?

Die Schocknachricht erschüttert Österreich.

Am Tag nach dem Ende der Fussball-Europameisterschaft in Deutschland erschüttert ein schlimmer Vorfall Österreich. Vor rund drei Wochen soll eine 16-jährige Jugendliche aus Deutschland an einem Public Viewing beim Wiener Rathausplatz vergewaltigt worden sein. Dies berichten mehrere österreichische Medien übereinstimmend.

Wie die Wiener Polizei der Nachrichtenagentur APA am Montag erklärte, laufen Ermittlungen gegen einen 35-jährigen Österreicher. Er wird verdächtigt, die Deutsche zusammen mit einem weiteren Mann am 25. Juni vergewaltigt zu haben. Zu weiteren Details gab sich die Landespolizeidirektion aufgrund «opferschutzrechtlichen Gegebenheiten» bedeckt.

Verdächtige auf freiem Fuss

Die 16-Jährige hatte das Spiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen die Niederlande zusammen mit Schulkolleginnen verfolgt. Im Rahmen der Veranstaltung habe sich ein Gespräch zwischen der Teenie-Gruppe und den beiden Männern entwickelt. Schon da sei es zu sexualisierten Handlungen gegen die 16-Jährige gekommen.

Im Anschluss haben Besucher des Public Viewings die Polizei alarmiert.

Der 35-Jährige befindet sich derzeit auf freiem Fuss, wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion erklärt. «Seine Einvernahme wird noch durchgeführt.» Die Identität des weiteren Verdächtigen sei aktuell noch Gegenstand laufender Ermittlungen.