Deutschland in der Krise: Die IG Metall ruft zum Warnstreik auf. Foto: IMAGO/EHL Media

Guido Felder Ausland-Redaktor

Der Volkswagen-Konzern, der mit Modellen wie dem Käfer und dem Golf die Herzen eroberte, kämpft ums Überleben. Er muss mindestens drei der zehn Werke schliessen. Zehntausende von Arbeitsplätzen sind gefährdet.

Was in Deutschland im Moment wirtschaftlich und politisch abgeht, ist für das einstige Wirtschaftswunderland eine Blamage. Für uns beängstigend: Die Misere macht an der Grenze nicht Halt. Experten spüren schon jetzt, wie sich das Beben auf die Schweiz auswirkt. Allerdings hat die Schweiz einen entscheidenden Vorteil.