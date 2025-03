Nach der Verurteilung ihres Vaters wegen der Vergewaltigungen an seiner Frau klagt nun auch die Tochter von Dominique Pelicot. Auch sie soll er betäubt und sexuell misshandelt haben.

1/6 Die Tochter von Dominique Pelicot zeigte ihren Vater wegen Vergewaltigung an. Foto: keystone-sda.ch

Angela Rosser Journalistin News

Als bekannt wurde, dass Dominique Pelicot seine Frau Gisèle über Jahre betäubt, vergewaltigt und anderen Männern zur Vergewaltigung überlassen hatte, will nun auch seine Tochter Gewissheit und Gerechtigkeit.

Am 5. März erstattete Caroline Darian (46) Anzeige gegen ihren Vater bei der Polizei. Der Vorwurf: Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe unter Einwirkung chemischer Substanzen, wie BFMTV schreibt. Sie gehe davon aus, dass ihr Vater sie über den Zeitraum zwischen 2010 und 2020 sexuell misshandelt habe.

Bilder der betäubten Tochter auf dem Computer

Die Schandtaten, die er seiner Frau angetan hatte, hatte der 72-Jährige dokumentiert und in Videos und auf Bildern festgehalten. Auf seinem Computer fand die Polizei zudem auch Bilder seiner betäubten Tochter Caroline in der Unterwäsche ihrer Mutter. Dazu soll der «Teufel von Avignon» geschrieben haben: «Die Tochter der alten Nutte» oder auch: «Meine Tochter nackt am 9. Juli 2020.»

Pelicot wurde im Dezember nach über drei Monaten vor Gericht zu 20 Jahren Haft verurteilt.