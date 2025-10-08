Ex-FBI-Chef James Comey plädiert auf nicht schuldig

Der ehemalige FBI-Direktor James Comey plädiert auf nicht schuldig und hat ein Schwurgerichtsverfahren beantragt.

Foto: KEYSTONE/AP/ANDREW HARNIK

Der ehemalige FBI-Direktor James Comey hat sich bei seiner Anklageverlesung im US-Bundesstaat Virginia für «nicht schuldig» erklärt. Seine Anwälte haben ausserdem ein Schwurgerichtsverfahren beantragt.

Ein Richter verlas dem 64-Jährigen die Anklagepunkte, die gegen ihn vorliegen: er soll Falschaussagen getätigt und Abläufe im US-Kongress behindert haben. Die Anklagepunkte stehen im Zusammenhang mit einer seiner Aussagen vor dem Justizausschuss des Senats im Jahr 2020.

+++Update folgt+++