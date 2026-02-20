Die ukrainische Polizei hat eine Agentengruppe aus Moldau festgenommen. Sie plante laut den Behörden, gezielte Tötungen von ukrainischen Politikern und Journalisten. Die Verdächtigen sammelten Informationen über ihre Opfer und warteten auf Befehle.

Staatsangehörige aus Moldau sammelten gezielt Informationen über Zielpersonen

Seit Kriegsbeginn zahlreiche Anschläge und Versuche auf beiden Seiten

Im Rahmen einer Spezialoperation hat die ukrainische Nationalpolizei offenbar Anschlagspläne auf mehrere ukrainische Persönlichkeiten vereitelt. Dabei sei eine Agentengruppe festgenommen worden, die nach Angaben aus Kiew im Auftrag russischer Geheimdienste gezielte Tötungen von ukrainischen Medien- und Politikvertretern vorbereitet haben soll. Das schreibt die Nationalpolizei auf Telegram.

Zur Umsetzung der Aufträge sollen Staatsangehörige aus Moldau rekrutiert und in die Ukraine entsandt worden sein. Dort sammelten sie offenbar detaillierte Informationen über potenzielle Zielpersonen, darunter Wohn- und Arbeitsorte, Bewegungsrouten und Aufenthaltsorte, und prüften mögliche Tatmethoden, schreibt die Polizei. Anschliessend hätten sie auf weitere Anweisungen gewartet.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs kam es immer wieder zu Anschlägen und Anschlagsversuchen auf beiden Seiten. Moskau und Kiew werfen sich gegenseitig vor, Agenten zu rekrutieren, die Zielpersonen töten sollen.