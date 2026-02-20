Darum gehts
- Ukrainische Polizei vereitelt Anschlagspläne russischer Agenten auf prominente Persönlichkeiten
- Staatsangehörige aus Moldau sammelten gezielt Informationen über Zielpersonen
- Seit Kriegsbeginn zahlreiche Anschläge und Versuche auf beiden Seiten
Im Rahmen einer Spezialoperation hat die ukrainische Nationalpolizei offenbar Anschlagspläne auf mehrere ukrainische Persönlichkeiten vereitelt. Dabei sei eine Agentengruppe festgenommen worden, die nach Angaben aus Kiew im Auftrag russischer Geheimdienste gezielte Tötungen von ukrainischen Medien- und Politikvertretern vorbereitet haben soll. Das schreibt die Nationalpolizei auf Telegram.
Zur Umsetzung der Aufträge sollen Staatsangehörige aus Moldau rekrutiert und in die Ukraine entsandt worden sein. Dort sammelten sie offenbar detaillierte Informationen über potenzielle Zielpersonen, darunter Wohn- und Arbeitsorte, Bewegungsrouten und Aufenthaltsorte, und prüften mögliche Tatmethoden, schreibt die Polizei. Anschliessend hätten sie auf weitere Anweisungen gewartet.
Seit Beginn des Ukraine-Kriegs kam es immer wieder zu Anschlägen und Anschlagsversuchen auf beiden Seiten. Moskau und Kiew werfen sich gegenseitig vor, Agenten zu rekrutieren, die Zielpersonen töten sollen.